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Общественники пожаловались в Генпрокуратуру на назначение главы Росгосцирка

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Общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» в заявлении в Генпрокуратуру попросила аннулировать итоги конкурса на назначение гендиректора Росгосцирка. Это следует из письма организации, с которым ознакомились «Известия».

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Объединение требует «внести представление Министерству культуры России о признании конкурса на замещение должности генерального директора ФКП «Росгосцирк» незаконным и обязать провести конкурс в соответствии с постановлением правительства», указано в документе.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Известиям» сказали, что обращение поступило в надзорный орган через электронную приемную 26 февраля 2021 года. О результатах его рассмотрения заявитель будет уведомлен, добавили в надзорном органе.

В Минкультуры сказали «Известиям», что все требования к проведению конкурса были «строго соблюдены».

«Процесс проведения конкурса был открытым по составу участников и обеспечил равный доступ к участию в нем всех претендентов, соответствующих условиям процедуры», — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фокус внимания: в Генпрокуратуру пожаловались на назначение главы Росгосцирка

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