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В львовском горсовете попросили запретить оппозиционные партии Украины

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Депутаты Львовского горсовета требуют запретить на законодательном уровне на территории Украины деятельность партий «Оппозиционная платформа — за жизнь» и «Партии Шария». Об этом говорится в тексте заявления депутатов, опубликованном местным изданием «Львовский портал».

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Законодатели обвинили данные партии в пророссийской пропаганде, а также в том, что они «расшатывают ситуацию и подтачивают основы государства». Для блокировки партий Львовский горсовет предложил принять соответствующий законопроект.

Ранее деятельность партий предложили запретить мэрии Ивано-Франковска и Черновцов. В конце феврали администрации обратились сданным предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности страны (СНБО).

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против ряда оппозиционных украинских телеканалов. Рестрикции ввели в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). К настоящему моменту телеканалы заблокированы.

Персональные санкции ввели против депутата Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Свое решение украинский лидер объяснил борьбой с «пропагандой».

Также ограничения затронули главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его близких. 24 февраля депутат заявил «Известиям», что действия Киева являются нарушением конституции Украины. В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.

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