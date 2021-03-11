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Россиянин выжил после 15 клинических смертей за сутки

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Житель Санкт-Петербурга пережил 15 клинических смертей за одни сутки. Благодаря усилиям медиков 30-летними пациенту удалось выжить. Об этом 11 марта сообщило издание «Комсомольская правда».

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В больницу мужчина попала из-за генетической тромбофилии — предрасположенности к образованию тромбов. 10 февраля он почувствовал себя плохо и вызвал скорую.

«Дежурные врачи приняли его в крайне тяжелом состоянии, с выраженной одышкой, требующей интенсивной терапии. Состояние пациента прогрессивно ухудшалось», — рассказала врач Ирина Власова.

В больнице мужчину подключили к ИВЛ и перевели в реанимацию, где он 15 раз пережил клиническую смерть. Об этом сам житель Санкт-Петербурга узнал только через три дня, когда вышел из искусственной комы.

«То, что удалось восстановить эффективную сердечную деятельность в течение короткого времени, обусловило то, что пациент выжил. У него сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для нас это большое чудо», — рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Ольга Нагорная.

Ранее, 3 марта, тверским врачам удалось спасти беременную женщину, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких.

Пациентка на позднем сроке беременности 35 суток находилась в реанимации больницы. Медики провели срочную операцию кесарева сечения — мальчик родился живым и месяц находился в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной. Мама ребенка 21 день была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В итоге женщину вместе с ребенком выписали из больницы.

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