На Украине рассмотрят возможность национализировать «Донецкоблгаз»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о возможном возвращении в государственную собственность компании «Донецкоблгаз», которая отключила подачу тепла жителям Донецкой области. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта.

«После исследования, которое провели в аппарате СНБО Украины, выяснилось, что собственниками «Донецкоблгаза» являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге», — отметил Данилов на брифинге.

Он подчеркнул, что по данным организациям будет проведена соответствующая проверка. Если же в ее процессе будут выявлены определенные нарушения, «Донецкоблгаз» вернется в государственную сферу управления.

6 марта стало известно, что Донецкая область осталась без газоснабжения из-за долгов коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» перед компанией «Нафтогаз Украины». Отмечалось, что «Донецкоблгаз» обязан прекратить газоснабжение объектов «Донецктеплокоммунэнерго» согласно предписанию кодекса газораспределительных систем.

В октябре прошлого года в «Нафтогазе Украины» сообщили, что в стране старт отопительного сезона чуть не сорвался в 45 населенных пунктах из-за долгов предприятий теплоэнергетики перед холдингом. Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ наблюдались в том числе в Донецкой области — 86%.

Кроме того, 11 марта, Алексей Данилов также рассказал, что СНБО принял решение вернуть в госсобственность и предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», в числе акционеров которого есть китайская компания Beijing Skyrizon.

Как сообщают «РИА Новости», по словам директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, подобное решение «подрывает любое доверие инвесторов к Украине». Он напомнил, что окончательное заключение по национализации «Мотор Сич» еще не принято, заявление СНБО носит рекомендательный характер, так как добиться его исполнения может только решение суда или правительства Украины.

Бортник отметил, что «скорее всего власть пытается найти соломоново решение» для того, чтобы «пропетлять» между интересами КНР и США. По его словам, инвесторы в Китае уже вложили свои денежные средства в проект, тогда как американские партнеры против передачи им контроля.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании — инвестора украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Срок санкций — три года.

26 августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками Китая купить запорожское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».

Президент данного украинского предприятия Вячеслав Богуслаев в 1988 году возглавил это объединение, под его руководством оно вскоре было акционировано. В 2017 году контрольный пакет акций организации перешел к компаниям КНР.

Известно, что «Мотор Сич» разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Предприятие столкнулось с серьезным кризисом в 2014 году, после того как Киев отказался продавать продукцию предприятиям России — основному заказчику.