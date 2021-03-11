В Подмосковье родители избили девочку и выбросили ее вещи на улицу

В Подмосковье могут привлечь к ответственности мать и бабушку, которых обвиняют в избиении восьмилетней девочки. Об этом 11 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент, произошедший в Домодедово, попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. В ролике видно, как ребенок стоит в подъезде и плачет, а родственники наносят ему удары. При этом девочка упала на пол.

По факту жестокого обращения с ребенком со стороны матери и бабушки прокуратура Московской области начала проверку.

«По информации журналистов, в городском округе Домодедово мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудниками будут установлены все обстоятельства и причины инцидента, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее, 9 марта, в Кирове было возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности после того, как кондуктор высадил школьницу из автобуса в мороз.

1 марта сообщалось, что кондуктор в Кировской области высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Инцидент произошел в вечернее время 25 февраля.