Суд признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов»

Арбитражный суд Москвы признал основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского Анкор Банка Андрея Коркунова банкротом. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел в графе «Информация о принятом судебном акте».

Отмечается, что на данный момент открыта процедура реализации его имущества.

В сентябре 2020 года суд ввел первую процедуру банкротства в отношении Коркунова. Данное заявление подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое было передано от лица Анкор Банка.

Как заявлял в суде представитель Коркунова, бизнесмен находится за рубежом и у него возникают трудности «с коммуникацией со своими кредиторами».

Андрей Коркунов в 2007–2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, которая работала под брендом «Коркунов». Он получил $300 млн от американской компании Wrigley. В свою очередь, организацию поглотила кондитерская корпорация Mars в 2008 году.

После выхода из шоколадного бизнеса Коркунов начал специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса и в 2008 году приобрел казанский Татэкобанк (в 2009-м переименован в Анкор Банк Сбережений). Совет директоров банка бизнесмен возглавил лично.