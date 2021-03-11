Единый call-центр создали в областном кардиодиспансере в Самаре

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова начал работу единый call-центр. Он может принимать до 35 тыс. пациентов в месяц.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, операторы ведут предварительную запись на консультации и исследования, а также проводят мониторинг состояния пациентов через полгода и год после оказания медпомощи. В среднем ежемесячно проводится 300 таких звонков, уточняет НИА «Самара».

Главврач диспансера Дмитрий Дупляков отмечает, что услуга крайне востребована. «Особенно важна организация нового специализированного подразделения в период особой эпидемиологической ситуации, когда необходимо тщательно формировать и распределять потоки пациентов», — заявил Дупляков.

В случае необходимости проводится перезапись пациентов, а также консультирование по различным вопросам, связанным с работой учреждения и его филиалов.

В конце декабря прошлого года в Самаре открылся амбулаторный КТ-центр. Обследования пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее проводят на новом компьютерном томографе. КТ-центр помогает снизить нагрузку со стационаров и поликлиник.