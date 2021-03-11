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Девять аварийных домов намерены расселить в Тамбове за два года

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В Тамбове продолжается реализация программы по переселению людей из аварийного жилья. В рамках третьего этапа, рассчитанного на 2021–2022 годы, планируется расселить девять аварийных многоквартирных домов, сообщает региональная администрация.

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Как рассказала начальник отдела по оформлению прав на муниципальное жилье и новых форм управления жилищным фондом Оксана Каменская, в девяти зданиях расположены 92 квартиры, в которых проживает 191 человек. Трое собственников решили получить денежную компенсацию, остальные дали согласие на предоставление им нового жилья, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Сейчас специалисты анализируют рынок недвижимости и запрашивают предложения от застройщиков. В скором времени планируется провести аукционы.

В 2020 году в рамках программы было расселено 48 квартир, в которых проживал 121 человек. Они получили квартиры в домах на Моршанском шоссе, Астраханской улице и в других районах города.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.

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