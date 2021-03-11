Давтян станет главой генштаба Армении без одобрения президента

Артак Давтян может стать главой генштаба Армении автоматически. Об этом стало известно 11 марта после того, как президент страны Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о соответствующем назначении.

Уточняется, что, согласно конституции Армении, президент может в течение трех дней вернуть премьер-министру проект указа об увольнении главы генштаба, указав свои возражения. Если они не будут приняты правительством, то глава государства может подписать документ или обратиться в суд. Если подобные действия не будут осуществлены, то указ автоматически вступит в силу.

Отмечается, что президент Армении Саркисян вернул проект указа с возражениями в кабмин, однако премьер-министр Пашинян его не принял.

Днем ранее врио начальника генштаба ВС Армении был назначен заместитель главы генштаба генерал-лейтенант Степан Галстян.

В тот же день Саркисян получил прошение от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о назначении нового начальника генштаба ВС. В качестве кандидатуры на должность начальника генштаба ВС премьер предложил Артака Давтяна, который занимал этот пост в 2018–2020 годах.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

10 марта начальник генштаба Армении Оник Гаспарян был освобожден от занимаемого им поста по требованию премьера республики Никола Пашиняна.