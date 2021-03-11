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Давтян станет главой генштаба Армении без одобрения президента

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Артак Давтян может стать главой генштаба Армении автоматически. Об этом стало известно 11 марта после того, как президент страны Армен Саркисян повторно не утвердил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о соответствующем назначении.

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Уточняется, что, согласно конституции Армении, президент может в течение трех дней вернуть премьер-министру проект указа об увольнении главы генштаба, указав свои возражения. Если они не будут приняты правительством, то глава государства может подписать документ или обратиться в суд. Если подобные действия не будут осуществлены, то указ автоматически вступит в силу.

Отмечается, что президент Армении Саркисян вернул проект указа с возражениями в кабмин, однако премьер-министр Пашинян его не принял.

Днем ранее врио начальника генштаба ВС Армении был назначен заместитель главы генштаба генерал-лейтенант Степан Галстян.

В тот же день Саркисян получил прошение от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о назначении нового начальника генштаба ВС. В качестве кандидатуры на должность начальника генштаба ВС премьер предложил Артака Давтяна, который занимал этот пост в 2018–2020 годах.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

10 марта начальник генштаба Армении Оник Гаспарян был освобожден от занимаемого им поста по требованию премьера республики Никола Пашиняна.

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