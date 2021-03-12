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В ВДВ сформируют подразделения беспилотной авиации

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Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск. Это усилит боевые возможности ВДВ, что важно, когда их переформатируют в силы быстрого реагирования, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, полностью завершить формирование подразделений БПЛА в Воздушно-десантных войсках планируется до конца этого года.

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При этом сроки могут быть скорректированы в зависимости от темпов поставок аппаратов. В результате в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил «Известиям», что в последние годы наблюдается тенденция использования ВДВ не как парашютно-десантных частей, а как мобильных сил, способных действовать в разных ситуациях.

«Поскольку такое применение не требует иметь исключительно десантируемую технику, подразделения наращивают свои боевые возможности. В войсках появляются танки, серьезные артиллерийские системы. Естественно, при наличии дальнобойных ударных средств ВДВ требуются беспилотники», — рассказал эксперт.

Воздушная разведка, тем более с небольших высот, позволит более точно определить расположение сил и огневых средств противника, проследить за его маневрами, рассказал «Известиям» зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

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