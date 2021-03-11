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Бывшую банкиршу приговорили к 10 годам за вывод из РФ 126 млрд рублей

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Тверской районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, причастную к выводу из России более 126 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Следствие установило, что с 2013 по 2014 год она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и молдавский политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

Вместе с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также другими соучастниками обвиняемая совершила незаконный вывод из России в иностранные государства более 126 млрд рублей.

«Судом Елене Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Волк.

В МВД напомнили, что 3 февраля этого года Пресненским районным судом Москвы Григорьев признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дело против Кузьмина сейчас рассматривается по существу в столичном Тверском районном суде.

Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены в международный розыск.

Помимо этого, Следственным департаментом МВД завершено расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества.

В апреле прошлого года МВД России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Плахотнюком.

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