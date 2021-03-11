СК организовал проверку по факту гибели рыбы в Усманке в Липецкой области

В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели рыбы в реке Усманка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как отмечают в ведомстве, следователи установят причины произошедшего, а также массовость гибели биоресурсов. Проверяются все факторы, в том числе нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации производственных объектов и природные явления, пишет LipetskMedia.

Кроме того, будет установлен размер причиненного вреда животному, растительному миру и рыбным запасам.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее в марте в министерстве экологии Челябинской области назвали предварительную причину массовой гибели рыбы на Студенческом карьере в Челябинске. Это могло произойти из-за нехватки кислорода. Замглавы регионального ведомства Виталий Безруков назвал это регулярным явлением.