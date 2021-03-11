Организаторы «Евровидения» потребовали от Белоруссии заменить песню

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» от группы «Галасы 3Места», с которой страна собиралась выступать. Об этом в четверг, 11 марта, говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

«Мы проинформировали телеканал BTRC, который отвечает за участие Белоруссии в «Евровидении», что песня — в ее нынешнем виде — не имеет права участвовать в конкурсе», — следует из сообщения.

По мнению представителей «Евровидения-2021», композиция ставит «под сомнение неполитический характер мероприятия». Отмечается, что она уже удалена с YouTube-канала конкурса.

Также в случае отказа Минска от представления нового варианта музыкального сопровождения выступления группы организаторы дисквалифицируют Белоруссию.

В тот же день лидер коллектива Дмитрий Бутаков не исключил отказ страны от участия в конкурсе из-за данной позиции представителей «Евровидения-2021». О том, что группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя» представит Белоруссию на данном песенном конкурсе, стало известно 9 марта.

Коллектив прославился в стране исполнением сатирических песен о лидерах белорусской оппозиции. Он существует около 10 лет.

8 марта сообщалось, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2021» представит певица Manizha.

Конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за пандемии, пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства.