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К подъему затонувшего моста приступили на реке в Астрахани

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В Астрахани на реке Серебряная Воложка приступили к подъему затонувшего пешеходного моста. В четверг, 11 марта, на место прибыл плавкран.

Как сообщает «Астрахань-24», специалисты поднимают затонувшие понтоны для откачки из них воды. Решение о ремонте мостового перехода будет принято после обследования объекта.

Пешеходное движение по мосту по-прежнему запрещено. Сооружение представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Обрушение моста через протоку Серебряная Воложка в микрорайоне XX лет Октября произошло в ночь на 15 февраля. Как выяснили специалисты, в двух центральных понтонах из-за активных подвижек льда образовалась течь. В результате понтоны затонули.

Прокуратура Астраханской области начала по факту обрушения проверку.

Ранее в марте в Красноярском районе Астраханской области подтопило понтонную переправу на реке Большая Прорва. В восстановительных работах задействовали 20 человек и шесть единиц техники. Подробнее — в сюжете.

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