На Украине анонсировали новые санкции

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет рассмотрен вопрос о введении новых персональных санкций. Об этом 11 марта заявил на брифинге секретарь ведомства Алексей Данилов.

Он отметил, что на Украине не планируют останавливаться в вопросе о введении новых санкций против физических и юридических лиц.

«На следующем заседании будет обязательно рассматриваться санкционный вопрос, кого это будет касаться, вы узнаете только после проведения заседания СНБО», — отметил Данилов.

Ранее в этот день СНБО принял решение о продлении санкций в отношении двух российских банков еще на три года.

19 февраля сообщалось, что СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций будет продолжаться три года.

20 марта 2019 года сообщалось, что Киев ввел санкции против 294 юридических и 848 физических лиц из РФ. Также Украина продлила санкции относительно шести банков с российским капиталом: Сбербанка, ОАО «ВТБ», АО «Национальный инвестиционно-промышленный банк», Промсвязьбанка, ООО «Инвестиционный республиканский банк», ООО «Банк «Инвестиционный капитал».

Украина вводит различные антироссийские меры с 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись.