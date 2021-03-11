Сильный паводок прогнозируют в 25 населенных пунктах Рязанской области

Правительство Рязанской области сообщило о прогнозируемом паводке в 25 населенных пунктах региона. Разлив рек ожидается в первой-второй декаде апреля.

По данным прогнозов, уровень воды при подъеме составит 4,2–5,8 м. Опасной отметкой считается 6,5 м. Об этом пишет РИА «7 новостей».

В муниципалитетах создали группировки сил и средств для оперативного реагирования на паводок. К ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовлено свыше 4 тыс. человек и около 2 тыс. техники, а также девять беспилотников и две единицы авиатехники.

Ранее в Листвянке (Иркутская область) ввели режим повышенной готовности в связи со сложной паводковой ситуацией. Из-за промерзания русла реки Крестовки наледные воды вышли к семи приусадебным участкам.