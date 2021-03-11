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Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская извинилась за нецензурную брань, которой 11 марта прервала говорившего главу республики Сергея Аксенова во время онлайн-совещания.

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Говоря о причинах инцидента, Новосельская объяснила, что у нее возникли проблемы с техникой, а совещание для нее представляло особую важность из-за обсуждения вопросов, связанных с культурой.

«Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на видео-конференц-связи, у меня вырвались непарламентские выражения», — прокомментировала министр телеканала «Крым 24».

Новосельская отметила, что очень переживает из-за случившегося и приносит извинения.

В этот же день член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако это не повод для ее увольнения.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя ситуацию, заявила, что нецензурное высказывание Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого министра не стоит.

Ранее в этот же день во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму случилось внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

Глава полуострова Сергей Аксенов, в свою очередь, возмутился произошедшим и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку по факту случившегося.

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