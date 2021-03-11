Школы в Орловской области получат 28,7 млн рублей на покупку инструментов

В 2021 году образовательные учреждения в сфере культуры получат 28,7 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов и оборудования. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры и архивного дела региона Иван Богатов.

Финансирование предусмотрено в рамках регионального проекта «Культурная среда». Средства получат детские школы искусств и училища. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В числе получателей финансирования значатся Змиевская, Хотынецкая, Новосильская, Троснянская, Шаблыкинская детские школы искусств, а также Орловский областной колледж культуры и искусств.

5 марта сообщалось о том, что президент Владимир Путин увеличил бюджет грантов в области культуры и искусства. Общая сумма бюджетных ассигнований составит 8502,6 млн рублей.