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Режим повышенной готовности ввели в городе в Карелии из-за аварии

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В Суоярви (Республика Карелия) введен режим повышенной готовности. Он связан с аварией на теплостанции, где вышел из строя котел большой мощности.

Параметры работы теплостанции снизились, однако не упали окончательно благодаря работе малого котла. Местные жители отмечают, что обогрев батарей снизился. При норме 49–74 градуса температура теплоносителя при выходе из котельной составляет 45–48 градусов. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Температура воздуха в Суоярви составляет около –20 градусов. Местных жителей предупредили, что им необходимо по возможности сохранять температуру в домах. Управляющим организациям рекомендовали принять меры для сохранения нормативной температуры воздуха.

Директора школы попросили подготовить пункт временного размещения и при необходимости организовать прием горожан.

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