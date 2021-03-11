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Почти 70 квартир закупят для детей-сирот в Рязани

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Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила о приобретении 68 квартир для детей-сирот в 2021 году. Все помещения расположены в черте города в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

По словам Сорокиной, в настоящий момент жилье проходит процедуру оформления в муниципальную собственность. После этого квартиры передадут детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Изначально в 2021 году планировалось приобрести 62 квартиры. Объем закупки увеличили благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. Мэрия повысила требования к приобретаемому жилью. В частности, исключены квартиры коридорного типа. Кроме того, специалисты должны проверять исправность систем вентиляции и наличие экрана под ванной.

До конца марта планируется заключение контрактов по десяти квартирам.

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