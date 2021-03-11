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Путин призвал отечественные компании инвестировать в Россию

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Руководители российских компаний должны самостоятельно принимать решения об инвестициях, но лучше всего направлять свои средства в «дом». Об этом в четверг, 11 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю — вы сами решаете, но лучше в дом», — сказал он.

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По словам главы государства, в России можно спокойнее и надежнее хранить свои средства. Путин также рассказал о том, что на данный момент в задачи правительства входит создание условий для подобной деятельности на развитие собственного бизнеса внутри страны.

Он также заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса для того, чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, российский лидер потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов.

9 марта стало известно, что объем инвестиций в экономику Москвы в 2020 году составил 3,6 трлн рублей, что на 1,7% больше, чем в 2019-м. Еще в декабре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса столицы.

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