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ВОЗ назвала главную ошибку стран в борьбе с коронавирусом

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Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса — рассчитывать только на действие вакцин. Такое мнение высказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в четверг, 11 марта.

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«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», — цитирует его «Лента.ру».

Представитель ВОЗ считает, что странам нужно применять все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, для победы над пандемией.

Ранее в этот же день представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в РФ немного улучшилась. По ее словам, ситуация по-прежнему вызывает тревожность из-за появления новых штаммов коронавируса.

5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. Она рассказала, что уровень заболеваемости составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

Ровно год назад — 11 марта 2020 года — Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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