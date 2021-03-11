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Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

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В нескольких странах Евросоюза временно отказались от использования вакцины AstraZeneca из-за сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию. Так, 11 марта стало известно, что вакцину пока не будут применять в Италии, Норвегии и Исландии.

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«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», — говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения.

Решение не использовать препарат AstraZeneca также приняли в Дании. Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике в Twitter отметил, что страна не будет полностью отказываться от лекарства, однако пока было решено соблюдать меры предосторожности из-за сообщений о побочном эффекте.

Днем ранее стало известно, что в Эстонии прекратили использовать партию препарата против коронавируса AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти вакцинированного указанным лекарством.

За день до этого в Латвии временно приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca с серийным номером ABV5300 в связи с выявленными проблемами со здоровьем у пациентов после прививки этим препаратом.

Отмечается, что у одного человека развился множественный тромбоз, он скончался спустя 10 дней после вакцинации. Другой пациент был госпитализирован с легочной эмболией.

7 марта власти Австрии также сообщили о решении приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности при расследовании смерти пациента после прививки.

3 марта в Эстонии сотрудник спасательного департамента умер после вакцинации препаратом AstraZeneca. В тот же день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим же препаратом скончались два пациента в возрасте 50 и 63 лет. Врачи выясняют, могла ли смерть этих людей быть связана с действием вакцины.

В свою очередь, на фоне отказов регулятор ЕС призвал страны продолжить вакцинацию данным препаратом, а в самой компании AstraZeneca заверили в эффективности и безопасности препарата.

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