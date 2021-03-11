Неисправные водопроводные сети заменят в Ижевске

В 2021 году в Ижевске планируется замена около 25 км водопроводных сетей, которые признаны неисправными. Общий износ сетей составляет 60%.

На балансе «Ижводоканала» находится свыше 1,1 тыс. км водопроводных труб. В 2020 году был проведен ремонт 2,5 км водопроводов. Кроме того, построено и отремонтировано 2,1 км канализационных сетей.

В рамках производственной программы в 2021 году заменят 25 км неисправных сетей. Для сравнения: в 2020 году заменили 8,5 км трубопроводов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В январе и феврале произошло 82 повреждения труб. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 120 повреждений.