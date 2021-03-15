В этом году в России откроются 37 учебных центров «Авангард», на базе которых старшеклассники будут проходить практический курс начальной военной подготовки. Всего в стране построят 70 таких учебных заведений. Там подростков познакомят с современным оружием, средствами защиты, проведут занятия по строевой подготовке. С помощью виртуальных тренажеров молодые люди смогут почувствовать себя водителями грузовых автомобилей и боевых машин, выполнить прыжок с парашютом и даже принять участие в общевойсковом бою.

В настоящее время в России функционирует пилотный «Авангард», построенный в подмосковном парке «Патриот». Первая учебная группа приступила к занятиям в сентябре прошлого года, но сразу после этого центр закрылся на карантин, а обучение перешло в онлайн-формат. Возобновились занятия только в феврале. На данный момент пятидневную подготовку прошли около тысячи старшеклассников из Москвы и Подмосковья.

Создание сети центров «Авангард» — один из самых амбициозных проектов российского военного ведомства. И его реализация не менее важна для обороноспособности России, как и заступление на боевое дежурство их «тезок» — гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Я уверен, что появление новых учебных центров совершит революцию в системе подготовки будущих воинов-профессионалов.

Одна из главных задач, которая стоит сейчас перед российским военным ведомством —увеличение количества военнослужащих по контракту. Сокращение призывников — не только социально значимая задача. Без увеличения доли профессиональных воинов не получится завершить перевооружение российской армии на современные образцы вооружения и военной техники.

Поэтому уже несколько лет у молодых людей есть выбор: пойти служить на один год по призыву или вместо этого заключить двухлетний контракт. В шутку в войсках таких контрактников называют «альтернативщиками».

Новая система работает весьма эффективно. Я лично знаком с молодыми людьми, которые сразу после школы сознательно решили заключить контракт и стали военнослужащими одной из мотострелковых бригад — пулеметчиками, операторами станций ближней разведки, наводчиками-операторами боевых машин пехоты.

Но есть одна проблема. Молодые контрактники-«альтернативщики» приходят на военную службу с очень небольшими багажом военных знаний. Зачастую они даже не понимают, что такое служба, не говоря уже о первичных навыках своей будущей военной специальности.

Последние годы в Минобороны существует четкая установка — назначать призывников преимущественно на должности, не влияющие на боеготовность подразделения. Они могут проходить службу в тыловых подразделениях, обеспечивать ремонт техники и доставку материальных средств, нести службу в подразделениях охраны. Но вот ответственные задачи выполняют военнослужащие по контракту.

Поэтому с первых же часов военной службы «альтернативщики» попадают в сложную и зачастую непонятную для них ситуацию. Для многих оказывается полной неожиданностью, что Вооруженные силы во многом не отличаются от школы. Здесь также идут уроки, дают домашние задания и даже ставят оценки. А большую часть своего служебного времени контрактник проводит не в захватывающих приключениях, а на занятиях по боевой подготовке в учебных классах, на тренажерах и на полигонах.

Плюс ограничения, которые накладывает военная служба. Даже для военнослужащих по контракту это строгая дисциплина, субординация, жесткий распорядок.

Обучение в центре «Авангард» длится всего пять дней. Все это время школьники проживают в специальном общежитии по строгому распорядку дня. Им выдают форму — футболки, брюки, куртки и кепки. Здесь действуют такие же строгие правила, как в войсках. Еще на входе юноши сдают на хранение все гаджеты. Все пять дней пользоваться можно только простыми кнопочными телефонами.

В центре пять учебных рот — по одной на каждый вид и род войск Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушное-космические силы, Военно-морской флот, Воздушно-десантные войска и Ракетные войска стратегического назначения, хотя такое разделение во многом формальность: курсантам дают попробовать специфику службы всех видов и родов ВС РФ. Поэтому в конце обучения старшеклассник уже имеет ясные представления, чем служба мотострелка отличается от деятельности специалиста РВСН.

На первый взгляд «Авангард» — это некий рекламный проект того, как хорошо служить в Российской армии. Но деле это далеко не так. Не случайно на разработку и реализацию концепции новых учебных центров Минобороны потратило целых пять лет. Задача «Авангарда» — профессиональная ориентация будущих призывников. В сжатой форме они знакомятся практически со всеми нюансами военной службы. И это не только специфика видов и родов войск, но и в принципе понимание, что их ждет в войсках. В дальнейшем эти учебные заведения станут центрами подготовки для тех, кто решил выбрать службу по контракту.

Создание новых учебных центров во многом революционное решение. С их появлением выстраивается четкая и эффективная система подготовки будущих военнослужащих. Сейчас уже есть отработанная программа подготовки обучаемых в «Авангардах», разработанная при участии специалистов Минобороны. Создается структура региональных филиалов, которые будут работать по образцу подмосковного центра.

Но успех программы зависит от многих факторов, в том числе взаимодействия органов местного самоуправления, региональных властей, образовательных структур. В отличие от Министерства обороны, в подчинении которого находятся силы, средства и службы армии и флота, образовательное ведомство не управляет школами и училищами. Средние учебные заведения находятся в ведении региональных властей.

Поэтому «военно-образовательная революция» будет зависеть от четкого взаимодействия всех сторон. Пока военное ведомство выражает оптимизм. Как заявил Сергей Шойгу, «планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы».

Автор — военный обозреватель «Известий»

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