Два месяца санитарной очистки и благоустройства объявили в Казани

Мэрия Казани назвала период проведения общегородского субботника. Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории объявили с 1 апреля по 31 мая.

Во время мероприятия будет проводиться очистка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, парков и дворов. Кроме того, специалисты проведут подсадку деревьев. Об этом пишет InKazan.ru.

Общегородской субботник назначен на 24 апреля.

По данным мэрии, жители Казани займутся очисткой остановок общественного транспорта. Также планируется уборка стихийных свалок. Участников субботника обеспечат инвентарем, также к субботнику привлекут специальную технику.

В 2020 году во время акций по благоустройству отмыли почти 400 светофоров, очистили более 39 тыс. дорожных знаков.