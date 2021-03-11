В Нижегородской области загорелся мужской монастырь

На территории Оранского Богородицкого мужского монастыря в Нижегородской области произошел пожар. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, огонь вспыхнул в здании, где располагаются конюшня и столярная мастерская. Площадь возгорания составляет 700 кв. м.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших нет. При этом из огня не удалось спасти лошадей.

Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию возгорания. Угроза распространения огня на соседние строения отсутствует.

Ранее в этот же день в подмосковной Калиновке в автосервисе вспыхнул пожар, охвативший площадь в 1700 кв. м. К тушению возгорания были привлечены 65 человек и 19 единиц техники.