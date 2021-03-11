Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян

Турция, безусловно, сейчас является самым популярным зарубежным направлением у россиян, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова в четверг, 11 марта.

«По нашим данным, в эту страну на весенний период забронировано 34,6% от всех авиабилетов на международные рейсы. Доля бронирований в сравнении с зимой выросла на 60%. Направление становится всё более популярным. Большинство россиян планируют полеты этой весной в Стамбул — туда оформлено 66% билетов», — сказала представитель отрасли.

По ее оценкам, введенные ранее меры по борьбе с коронавирусом с начала марта постепенно ослабевают. Провинциям были присвоены определенные статусы, согласно которым распределяются и ограничения. Если регион относится к категории c высоким риском распространения инфекции (красная группа), в нем запреты наиболее жесткие, отметила Шелехова. В остальных же рестораны и кафе смогут начать работу с 7:00 до 19:00 с заполняемостью залов в 50%.

«Так, в Стамбуле, Анталье, которые находятся в оранжевой группе, и других популярных у россиян турецких городах уже можно посещать места общественного питания в соответствии с новым режимом работы. При этом комендантский час с 21:00 до 5:00 и локдауны по воскресеньям для местного населения продолжают действовать. В зависимости от эпидемиологической обстановки зоны действия ограничительных мер могут быть изменены, поэтому мы рекомендуем следить за ситуацией», — заключила руководитель пресс-службы туристического сервиса.

Ранее в этот день сообщалось, что все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

Ранее, 10 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта напомнил, что во многих государствах, где традиционно отдыхают россияне, складывается непростая ситуация с коронавирусом, и выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 в России пойдет более быстрыми темпами.

4 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. По данным экспертов, цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года.