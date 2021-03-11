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Речной вокзал могут признать объектом культурного наследия в Ростове

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В Ростове-на-Дону речной вокзал с гостиницей «Якорь» предложили включить в список объектов культурного наследия. Об этом сообщает архитектор Артур Токарев.

С предложением выступила рабочая группа областного комитета по охране культурного наследия. Комплекс был построен в 1977 году в соответствии с проектом архитектора Владимира Кубасова, пишет RostovGazeta.

Специалисты надеются, что в дальнейшем объект удастся привести к первозданному виду.

Ранее в список охраняемых объектов предложили включить ростовский ипподром.

Новые объекты культурного наследия также выявили в Иркутске. В список охраняемых объектов включили доходный дом в усадьбе Е.С. Белозерова начала XX века. Также культурным наследием признали усадьбу Кузнецова.

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