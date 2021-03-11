Вакцину «Спутник V» одобрили 50 стран

Намибия стала 50-м государством, одобрившим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом 11 марта заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — Республике Намибия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В фонде добавили, что «Спутник V» одобрен в странах с общим населением более 1,3 млрд. человек.

По числу полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мировом рейтинге.

«Мы видим высокий интерес и прикладываем все усилия для удовлетворения спроса на российскую вакцину, чтобы больше стран имели возможность защитить население благодаря «Спутник V», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Днем ранее, 10 марта, «Спутник V» был зарегистрирован в Кении и Марокко.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа прошлого года. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. На сегодня российская вакцина является одной из самых эффективных и востребованных вакцин против COVID-19 в мире.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.