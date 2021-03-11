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Почти 30 земельных участков изымут для строительства моста в Волгограде

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В Волгограде реализуют проект по возведению третьего пускового комплекса моста через Волгу. Для государственных нужд изымут 28 участков, находящихся в собственности горожан.

Распоряжение об изъятии земли подписано председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолием Васильевым. Согласно документу, земельные участки потребуются для размещения мостового перехода через реку. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Всех собственников участков оповестят о принятом решении. Власти подготовят соглашения об изъятии земли и расположенных на ней объектов недвижимого имущества.

В комитете подчеркнули, что на 28 участках нет жилых домов. Если собственники в течение 90 дней не подпишут соглашение, то им предъявят иск о принудительном изъятии земли.

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