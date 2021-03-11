В Великобритании определили происхождение нового штамма коронавируса

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса был привезен из Антигуа. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило управление по охране общественного здоровья Англии.

«VUI -202103/01 (род B.1.324.1) был назначен VUI 4 марта после того, как два случая были обнаружены на юго-востоке Англии у людей, которые недавно ездили в Антигуа», — говорится в сообщении.

По данным управления, это вариант вируса содержит спайковые мутации E484K и N501Y. Они, как подчеркивается, обычно связаны с вызывающими озабоченность вариантами (VOC). Однако в VUI нет хромосомных перестроек, характерных для VOC .

На сегодняшний день после тщательного расследования никаких дополнительных случаев этого варианта коронавируса не было обнаружено на территории Великобритании, уточнили в управлении.

При этом сообщается, что в Англии были выявлены еще четыре случая вызывающего озабоченность варианта коронавируса VOC -202101/02, также известного как P.1. Три случая были обнаружены в Южном Глостершире и один в Брэдфорде, Западный Йоркшир.

«Последние случаи увеличивают общее количество случаев варианта P.1 в Великобритании до 10–7 в Англии и 3 в Шотландии, все из которых связаны с поездками или с ранее подтвержденным случаем, который путешествовал в Бразилию», — отметили в организации.

О том, что в Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции, стало известно 4 марта. Сообщалось, что вариант вируса имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами. На тот момент было известно о 16 заболевших, они были изолированы, а их социальные контакты отслеживаются.

Британский вариант коронавируса B.1.1.7, выявленный в стране осенью 2020 года, оказался вдвое смертоноснее предыдущих вариаций инфекции. Об этом 10 марта сообщили британские ученые, проведя соответствующее исследование. В декабре выяснилось, то этот штамм вируса на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.