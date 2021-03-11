Проверку организовали по факту падения сосульки на ребенка в Омске

Прокуратура Ленинского округа Омска организовала проверку по факту падения сосульки с крыши офисного здания на маленькую девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 11 марта 2021 года с крыши дома № 32 по улице Серова рухнула наледь. Пострадала несовершеннолетняя девочка. Врачи диагностировали у нее травмы головы, плеч и рук, пишет ИА «Город55».

Следственные органы по факту произошедшего проводят доследственную проверку. Прокуратура Ленинского округа организовала проверку соблюдения законодательства по части содержания здания собственником, а также в отношении органов местного самоуправления.

Ранее в марте сообщалось о возбуждении уголовного дела после падения сосульки на ребенка в Электростали Московской области. Сам инцидент произошел еще в начале февраля. В больницу с травмой головы доставили 12-летнего мальчика. Проводится судмедэкспертиза для установления степени вреда, причиненного здоровью ребенка.