Жителей Свердловской области предупредили о морозе до –37 градусов

В Свердловской области в ближайшие сутки ожидается значительное похолодание. Местами температура опустится до –37 градусов.

Согласно прогнозам, 12 марта температура на большей части региона опустится до –22 градусов. Мороз до –37 градусов синоптики прогнозируют при прояснениях. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

12 марта ожидаются заморозки до –18 градусов. Ветер усилится до 16 м/с. В отдельных районах возможно образование изморози.

О похолодании в ряде российских регионов ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метель и ветер до 27 м/с ожидаются на побережье Ненецкого автономного округа. В Центральном федеральном округе похолодает до –30 градусов. В Башкортостане прогнозируют метель, ветер и снежные заносы.