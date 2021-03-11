Число случаев бешенства сократилось в Татарстане в девять раз за 6 лет

За шесть лет в Татарстане значительно сократилось число случаев бешенства. В регионе регулируют численность плотоядных животных.

По словам начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Алмаза Хисамутдинова, вирус бешенства постоянно циркулирует среди диких животных, основным переносчиком заболевания остаются лисы. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В республике продолжают раскладывать специальные приманки, в которые помещают антирабическую вакцину. Также ведется массовая вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных.

Специалисты отмечают, что в 2020 году был отмечен относительный рост заболеваемости бешенством. Ветеринары связывают это с цикличностью инфекции.

В феврале сообщалось о нападении кота на мужчину в Рязанской области. При обследовании домашнего животного был установлен факт заражения бешенством.