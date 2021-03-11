МИД Белоруссии предложил еще двум польским дипломатам покинуть страну

МИД Белоруссии предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение 48 часов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с игнорированием просьб белорусской стороны, которые основываются на ст. 23 и ст. 25 Венской конвенции о консульских сношениях, до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — отмечается в заявлении.

Согласно документу, 11 марта в белорусское ведомство был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский.

Подобное решение было принято в связи с «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши» на высылку консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка.

Ранее, 9 марта, заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что страна «немедленно и адекватно» ответит на высылку Тимофеюка, которого Минск призвал покинуть территорию Белоруссии в тот же день.

Причиной такого решения белорусских властей стало участие польского дипломата в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат». Оно прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей.

Проклятыми солдатами называют участников вооруженного антисоветского подполья 1940–1950-х годов. Активистом организации был Ромуальд Райс. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году. День «проклятых солдат» отмечается с 1 марта 2011 года.

При этом в марте 2019 года Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал Райса. В организации заявили, что его действия не носили преднамеренного характера с целью уничтожения белорусской или православной общины на польской территории. После этого посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений.