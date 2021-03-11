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Глава «ФосАгро» Гурьев вошел в число глобальных лидеров 2021 года

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года. Полный список персон, также получивших этот статус, опубликован на сайте форума.

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«В условиях пандемии ПАО «ФосАгро» под руководством Андрея Гурьева установило в 2020 году исторический рекорд, выпустив 10,2 млн т экоэффективной удобренческой продукции — на 5% больше, чем в 2019 году, надежно обеспечив поставки минеральных удобрений на приоритетный российский рынок и еще 102 страны мира», — говорится в сообщении ВЭФа.

Там подчеркнули, что общий объем поставок «ФосАгро-Регион» российским аграриям вырос более чем на 12% и превысил 3,5 млн т. Из них более 80%, или 2,9 млн т, пришлось на продукцию «ФосАгро».

Отмечается, что компания «ФосАгро» в 2021 году увеличила объемы социальной и благотворительной помощи, а также направила около 3 млрд рублей на поддержку медиков во время пандемии COVID-19 в регионах своего присутствия.

Сам Гурьев в беседе с «Известиями» отметил, что считает это признание победой всего коллектива «ФосАгро», который «в сложных условиях пандемии проявил исключительное чувство ответственности, четко соблюдая комплексные меры профилактики на всех предприятиях компании».

«Это позволило «ФосАгро» обеспечить бесперебойность производств, гарантировать продовольственную безопасность страны и сохранить здоровье работников и членов их семей», — сказал Гурьев.

Ежегодно ВЭФ выбирает победителя среди тысяч кандидатов до 40 лет, которые занимают лидирующие позиции в компаниях и вдохновляют других своим опытом.

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