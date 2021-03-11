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В Эстонии решили помочь Украине «вернуть» Крым

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Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон сообщил, что эстонская сторона будет помогать Украине в «возвращении» Крыма. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Facebook 10 марта.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Эстония будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации», — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что его страна никогда не признает Крым частью России.

По мнению Михельсона, для «возвращения» полуострова требуется последовательное международное сотрудничество и «неустанное продвижение» своих интересов самим Киевом.

2 марта экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». По ее мнению, военный захват полуострова нужно начать, когда в РФ начнутся «процессы турбулентности».

В ответ депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал слова Черновол спекуляциями и отметил, что она не имеет никакого влияния в украинской политике. Белик также призвал Украину учиться жить без Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. При этом Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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