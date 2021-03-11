На Украине назвали главную ошибку РФ по Донбассу

Главная ошибка Российской Федерации в переговорных процессах по Донбассу с Украиной заключается в непонимании украинской стороны. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что Россия хочет, чтобы Украина пошла на уступки, целью которых является «шаг к уничтожению государства». До июля месяца, по словам политика, еще могла наблюдаться положительная динамика в переговорах.

«Последнее, что было хорошего, — мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно, уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился», — заявил Резников в интервью местному изданию «Обозреватель».

Он заключил, что именно РФ якобы блокирует «все позитивные вещи», например, обвиняя Украину в отказе выполнять Минские соглашения.

Ранее в этот день Алексей Резников высказал мнение, согласно которому самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вряд ли могут войти в состав России, так как для РФ это было бы экономически невыгодно.

Днем ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который анонсирует Киев, является очередной попыткой не выполнять Минские соглашения.

10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином. По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

Россия и страны ЕС неоднократно отмечали, что именно Минские договоренности лежат в основе урегулирования внутриукраинского конфликта, однако Киев так и не исполнил свою часть обязательств, указывая на якобы необходимость пересмотра договоренностей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.