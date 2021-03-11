Саратовская прокуратура заступилась за героиню материала «Известий»

Прокуратура Саратовской области обратилась в региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с требованием обеспечить жильем сироту из города Хвалынск Татьяну Комарову, которая более десяти лет не может получить положенную по закону жилплощадь несмотря на вынесенное в ее пользу решение суда. Ее историю ранее рассказывали «Известия».

Очередное требование об исполнении решения суда, вынесенного в пользу Комаровой, было направлено в региональный Минстрой в начале марта 2021 года.

«Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и его заместитель предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение решения суда», — отмечается в письме прокуратуры.

В то же время, сообщили в ведомстве, проведенная после обращения «Известий» проверка показала, что общий порядок предоставления жилья нарушен не был: «Фактов переноса очередности заявителя, предоставления жилых помещений лицам, поставленным на учет позднее заявителя, не установлено».

«Известия» писали об истории 27-летней сироты Татьяны Комаровой в начале февраля этого года. Девушка более десяти лет не может получить положенное по закону жилье, несмотря на решение Кировского районного суда Саратова, который в апреле прошлого года обязал региональный Минстрой предоставить ей жилое помещение в городе Хвалынск, где она воспитывалась и встала на учет. Из-за отсутствия жилплощади она не может оформить регистрацию и поэтому, по ее словам, сталкивается со сложностями при трудоустройстве.

Ранее региональные власти объясняли промедление с исполнением решения суда тем, что в Хвалынске на данный момент в принципе не ведется строительство жилого фонда, предназначенного для сирот.

После вмешательства прокуратуры города, в районе сформировали два участка для строительства двух домов для детей-сирот. Это позволит в будущем обеспечить жильем 18 человек, говорится в документе.

Всего в этом году, по данным прокуратуры, в Саратовской области планируется обеспечить жильем 769 сирот.

Ранее в разговоре с изданием представительница отдела опеки города Хвалынск отметила, что, по ее мнению, в целом по области своей очереди могут ждать тысячи выпускников детских домов.