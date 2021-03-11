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Саратовская прокуратура заступилась за героиню материала «Известий»

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Прокуратура Саратовской области обратилась в региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с требованием обеспечить жильем сироту из города Хвалынск Татьяну Комарову, которая более десяти лет не может получить положенную по закону жилплощадь несмотря на вынесенное в ее пользу решение суда. Ее историю ранее рассказывали «Известия».

«Ситуация катастрофическая»: в Саратовской области сирота десять лет не может получить положенное ей жилье
Добиться исполнения закона выпускникам детских домов не удается, даже несмотря на положительные решения судов

Очередное требование об исполнении решения суда, вынесенного в пользу Комаровой, было направлено в региональный Минстрой в начале марта 2021 года.

«Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и его заместитель предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение решения суда», — отмечается в письме прокуратуры.

В то же время, сообщили в ведомстве, проведенная после обращения «Известий» проверка показала, что общий порядок предоставления жилья нарушен не был: «Фактов переноса очередности заявителя, предоставления жилых помещений лицам, поставленным на учет позднее заявителя, не установлено».

«Известия» писали об истории 27-летней сироты Татьяны Комаровой в начале февраля этого года. Девушка более десяти лет не может получить положенное по закону жилье, несмотря на решение Кировского районного суда Саратова, который в апреле прошлого года обязал региональный Минстрой предоставить ей жилое помещение в городе Хвалынск, где она воспитывалась и встала на учет. Из-за отсутствия жилплощади она не может оформить регистрацию и поэтому, по ее словам, сталкивается со сложностями при трудоустройстве.

Ранее региональные власти объясняли промедление с исполнением решения суда тем, что в Хвалынске на данный момент в принципе не ведется строительство жилого фонда, предназначенного для сирот.

После вмешательства прокуратуры города, в районе сформировали два участка для строительства двух домов для детей-сирот. Это позволит в будущем обеспечить жильем 18 человек, говорится в документе.

Всего в этом году, по данным прокуратуры, в Саратовской области планируется обеспечить жильем 769 сирот.

Ранее в разговоре с изданием представительница отдела опеки города Хвалынск отметила, что, по ее мнению, в целом по области своей очереди могут ждать тысячи выпускников детских домов.

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