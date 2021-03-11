Пункт обогрева открыли на трассе с ограничением движения на Ставрополье

Мобильный пункт обогрева подготовили на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Движение ограничили на участке с 243-го по 270-й км из-за погодных условий.

По данным ГИБДД, на участке дороги наблюдается сильный боковой ветер и снегопад. Движение закрыто в Андроповском и Кочубеевском районах. Об этом сообщает NewsTracker. Водителей предупредили о нулевой видимости и гололедице.

Пункт обогрева «Нефаз-4208» создан на базе автомобиля «КамАЗ». Для водителей и пассажиров подготовлены шесть стационарных мест отдыха, восемь спальников и запас теплых пледов.

На трассе дежурят 10 единиц техники ДПС. Объехать участок с ограничением движения можно по дорогам Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды, а также Невинномысск–Черкесск–Пятигорск.