СК начал проверку после выстрела из газового пистолета в подростка в Москве

Следователи выясняют обстоятельства стрельбы в несовершеннолетнего на востоке Москвы из газового пистолета. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

«По предварительной информации, днем 11 марта 2021 года вблизи улицы Борисовская в городе Москве между двумя мужчинами и несовершеннолетним произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в сторону подростка из газового пистолета», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Врачи скорой помощи после осмотра подростка сообщили, что его жизнь и здоровье вне опасности, добавила Иванова.

По данным РЕН ТВ, стрельба стала результатом конфликта между школьниками и двумя взрослыми, один из которых в ходе словесной перепалки выстрелил из пистолета.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Участники инцидента установлены. В ближайшее время их доставят в следственное подразделение. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее, 19 декабря, конфликт со стрельбой произошел между охранником и дворниками в Пресненском переулке в Москве.