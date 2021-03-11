Дело возбудили по факту отстрела четырех косуль в Оренбургской области

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отстрела четырех косуль в Шарлыкском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, участковый обнаружил разделанные туши животных во дворе дома в селе Зеркло. В припаркованном рядом автомобиле было найдено охотничье ружье, уточняет 56orb.ru.

Владелец авто, 38-летний житель села Соловьевка, рассказал полицейским, что отстрелил животных в 200 м от автодороги Казань–Оренбург во время запрета на охоту.

Ущерб, причиненный охотничьему хозяйству, составил 160 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В феврале правоохранители Тверской области проводили проверку по факту распространенного в интернете видео, на котором, предположительно, изображено жестокое убийство беременной лосихи.