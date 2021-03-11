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СНБО Украины продлил санкции в отношении двух российских банков

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 11 марта принял решение о продлении санкции в отношении двух российских банков еще на 3 года. Об этом рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«У нас был вопрос о применении санкций... на сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции в 2019 году. Принято решение продлить этим российским банкам санкции еще на три года», – приводит слова Данилова «24 канал».

20 марта 2019 года сообщалось, что Киев ввел санкции против 294 юридических и 848 физических лиц из РФ. Также Украина продлила санкции относительно шести банков с российским капиталом — Сбербанка, ОАО «ВТБ», АО «Национальный Инвестиционно-Промышленный Банк», Промсвязьбанка, ООО «Инвестиционный Республиканский Банк», ООО Банк «Инвестиционный капитал».

Украина вводит различные антироссийские меры с 2015 года. С тех пор санкции неоднократно расширялись.

19 февраля сообщалось, что СНБО Украины принял решение ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций будет продолжаться три года.

2 марта на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на РФ по вопросам урегулирования в Донбассе и выразил надежду на его ужесточение.

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