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МВД выступило против послаблений по перевозке детей для такси

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МВД России выступает против предложения ввести послабления по перевозке детей для такси. Об этом в четверг, 11 марта, заявил заместитель начальника отдела технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ведомства Сергей Чипурин.

В Общественной палате в ходе обсуждения на круглом столе темы «Социальная политика в отношении обеспечения безопасности детей-пассажиров» была предложена идея введения послабления в отношении использования детских кресел. В частности, предлагалось разрешить не использовать их в такси.

Пусть повезет: каждый третий родитель не использует детские автокресла
При этом число несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, ежегодно растет

«Есть общие правила перевозки детей, которые должны выполняться. У нас транспортное средство — источник повышенной опасности... Детей, слава богу, не такое большое количество пострадавших, но это не значит, что надо разрешать по городу возить детей без детских удерживающих устройств», — сказал Чипурин.

По его мнению, введение послабления для перевозки детей в такси является неправильной и небезопасной мерой. Чипурин подчеркнул, что МВД «категорически против» таких инициатив.

По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить число погибших на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое.

В августе 2020 года в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД заявили о снижении количества ДТП с участием детей с начала этого года на 21%, число погибших сократилось более чем на 15%.

В июле 2019 года Роскачество рассказало об опасности использования отличных от автокресел автомобильных приспособлений для детей. Среди альтернативных автокреслам приспособлений числятся фиксаторы, треугольники и адаптеры. В регуляторе отметили, что испытания подтвердили их опасность для маленьких пассажиров и напомнили, что использование таких спецсредств запрещено в России с 2017 года.

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