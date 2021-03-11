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В Молдавии заявили о возможности введения локдауна из-за коронавируса

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Жесткие карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией могут ввести в Молдавии. Об этом в четверг, 11 марта, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Татьяна Затык.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

«В связи с осложнившейся эпидемической ситуацией будет поднят вопрос о введении локдауна по всей стране. Ситуация очень тревожная — каждый день регистрируется очень большое число заразившихся, болезнь протекает сложнее, чем раньше», — цитирует и.о. главы ведомства Journal TV.

По словам Затык, медицинский персонал истощен, а система работает на пределе. Поэтому в этой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии.

Она отметила, что карантинные ограничения уже ввели администрации районов Хынчешть, Чимишлия, Окница, Дрокия и ряда отдельных населенных пунктов.

4 марта исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19, передает RT.

Ранее, 1 марта, мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что в городе не хватает больничных коек для заболевших COVID-19. Чебан обратился к правительству с просьбой оборудовать в столичных больницах новые места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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