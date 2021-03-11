Российские пранкеры разыграли спецдокладчика ПАСЕ по «делу Навального»

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу блогера Алексея Навального Жака Мэра. Видео с розыгрышем было опубликовано на их YouTube-канале в четверг, 11 марта.

Пранкеры позвонили Мэру от лица вице-президента ПАСЕ украинского депутата Александра Мережко по вопросу предполагаемого отравления блогера. Судя по ролику, разговор состоялся еще в конце января во время сессии ПАСЕ, где обсуждалась в том числе ситуация вокруг Навального.

Псевдо-Мережко в начале разговора выразил надежду, что на предстоящем заседании ПАСЕ они вместе смогут «разгромить российскую сторону» и что позиция президента Франции Эммануэля Макрона, как и спецпосланника Мэра, достаточно жесткая по этому вопросу.

Мэр, в свою очередь, подчеркнул, что будет жестким, но это будет просто дискуссия, а вот «пик противостояния» произойдет, когда будут выпущены доклады по Навальному, в том числе об его якобы отравлении, а также о задержании и аресте.

После этого пранкер выразил надежду, что Макрон и Мэр уверены, что вина за произошедшее лежит на России. Последний согласился с этим, но для обвинения, по его словам, нужно тщательно подготовиться.

«Я обязан поехать в Россию. Возможно, меня туда пустят. Если меня в Россию не пустят, значит, она не сможет представить свой взгляд. Но я думаю, ей важно его предоставить, потому что если всё пройдет хорошо, тогда мы дойдем до санкций и запустим совместный механизм! Если мы хотим запустить совместный механизм, тогда нам нужно хорошо подготовиться», — рассказал Жак Мэр пранкерам.

По его словам, в таком случае комитет министров Совета Европы сможет привлечь ЕСПЧ.

В то же время спецпосланник признал, что не хочет полного лишения прав России в Совете Европы, так как это закроет любую возможность приехать в страну, в том числе и для наблюдения за выборами. Если же украинская делегация будет настаивать на исключении России, то это их дело. Однако он попросил «Мережко» поддержать поправку, которая лишит права в ПАСЕ тех, кто находится в санкционном списке ЕС.

Мэр также подтвердил «украинскому вице-президенту», что придерживается аналогичной позиции, которая подразумевает, что Россия должна быть под санкциями, так как она якобы причастна к «отравлению» Навального.

В деталях обсуждать произошедшее с блогером Мэр отказался, сославшись на небезопасность телефонных переговоров. Тогда пранкер от имени Мережко сообщил ему, что спецслужбы Украины якобы добыли «именно те синие трусы» блогера со следами яда и их могут передать спецдокладчику, чтобы «привезти их во Францию и сделать экспертизу». Тот, в свою очередь, согласился.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, а больного госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Там рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, притом что взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим шведским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 2 февраля сообщил, что Москве так и не предоставили данные о том, на каком основании эксперты западных стран сделали вывод об «отравлении» Навального.

По возвращении в Россию 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить его условный срок по делу «Ив Роше», заменив на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали многократные нарушения блогером испытательного срока. Всего он проведет в колонии около двух с половиной лет.

В конце января ФРГ снова отказалась предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с блогером. В германском минюсте «Известиям» подтвердили получение письма, но заявили, что у России якобы есть все доказательства для возбуждения уголовного дела.

В начале марта спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар заявила, что расследование якобы отравления Навального должно проходить под юрисдикцией России, а не Германии. Она отметила, что в России «более чем достаточно» возможностей для проведения расследования, а Германия «не должна предоставлять информацию» по инциденту с Навальным.

В тот же день на сайте Совета по правам человека ООН было опубликовано заявление коллеги Калламар Ирен Хан о наличии доказательств, указывающих на «весьма вероятную причастность» российских властей к якобы отравлению Навального.

Докладчики обратились к российскому правительству с запросом о разрешении проведения международного расследования по этому инциденту. При этом они констатировали, что Франция, Германия и Швеция не ответили ни на один из шести запросов России по «делу Навального».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом выступление докладчиков ООН по делу блогера.