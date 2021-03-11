Министр культуры Крыма извинилась за нецензурную лексику на совещании

Министр культуры Крыма Арина Новосельская в четверг, 11 марта, принесла извинения и объяснила свою нецензурную лексику во время видеосовещания с участием главы республики Сергея Аксенова.

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения», — приводит ее слова портал «Крым 24».

Глава минкультуры региона извинилась и отметила, что «больше всех переживает из-за этой ситуации».

Ранее в четверг во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно выругалась, возмущаясь возникшими у нее сбоями в работе техники.

Аксенов, в свою очередь, отреагировал на случившееся, поручив вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но не является поводом для ее увольнения.