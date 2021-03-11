Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки
Мир
Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании
Сюжет:

СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Службе безопасности Украины (СБУ) поручено выяснить обстоятельства подписания в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он также добавил, что в службе говорят о возможном расследовании против парламентариев по делу о государственной измене.

Черноморский флот «не уплывет» из московского бюджета
Черноморский флот «не уплывет» из московского бюджета
Новый мэр по-новому выстраивает схему его финансирования

«Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом 236 депутатов Верховной рады голосовали по этому вопросу», — отметил Данилов.

Кроме того, СНБО принял решение вернуть в Запорожье предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Известно, что оно разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

22 июня 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать выплачивать Киеву деньги за базирование Черноморского флота в Крыму.

В 2010 году в Харькове было подписано соглашение о дальнейшем базировании Черноморского флота в республике вплоть до 2042 года с возможностью продления еще на 5 лет.

Согласно договоренностям, российские власти ежегодно платили Украине определенную сумму, однако полуостров вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Президент России Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021