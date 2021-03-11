СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму

Службе безопасности Украины (СБУ) поручено выяснить обстоятельства подписания в 2010 году соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он также добавил, что в службе говорят о возможном расследовании против парламентариев по делу о государственной измене.

«Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом 236 депутатов Верховной рады голосовали по этому вопросу», — отметил Данилов.

Кроме того, СНБО принял решение вернуть в Запорожье предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». Известно, что оно разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

22 июня 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна продолжать выплачивать Киеву деньги за базирование Черноморского флота в Крыму.

В 2010 году в Харькове было подписано соглашение о дальнейшем базировании Черноморского флота в республике вплоть до 2042 года с возможностью продления еще на 5 лет.

Согласно договоренностям, российские власти ежегодно платили Украине определенную сумму, однако полуостров вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион. Президент России Владимир Путин неоднократно называл крымский вопрос закрытым.