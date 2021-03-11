Эксперт назвала признаки безопасного банкомата

Специалист по защите и проверке денежных знаков Татьяна Давидис рассказала в четверг, 11 марта, о том, какими признаками обладает безопасный банкомат, с помощью которого можно безбоязненно осуществлять операции с денежными средствами. Нужно опасаться пользоваться банкоматами со внешними нарушениями или повреждениями, отметила эксперт.

По словам Давидис, это устройство очень удобное, но в определенных ситуациях может вызывать опасения, так как речь идет о материальных ценностях. «Банкомат — устройство повышенного внимания», — подчеркнула специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Давидис уточнила, что современный банкомат отличается от старых устройств довольно большим сенсорным экраном.

«Не надо пользоваться банкоматом со внешними нарушениями или повреждениями. Такое устройство может работать некорректно. В современном, хорошо выглядящем, чистом устройстве и проверка денег пройдет успешно, и меньше вероятность сбоев», — рассказала она.

При этом эксперт предупредила, что если экран темный и видны непонятные надписи, это должно насторожить клиента.

Ранее, 3 марта, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, что следует делать, когда банкомат выдает купюру «банка приколов».

При обнаружении имитационной купюры следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Так как все банкоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи денег, следует использовать запись в качестве вещественного доказательства, сообщает телеканал «360».