Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Эксперт назвал главный недостаток рабочей четырехдневки
Мир
Украину предупредили о «двойном ударе» по экономике
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
СБУ поручено проверить соглашение о пребывании ЧФ РФ в Крыму
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Эксперт назвала признаки безопасного банкомата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалист по защите и проверке денежных знаков Татьяна Давидис рассказала в четверг, 11 марта, о том, какими признаками обладает безопасный банкомат, с помощью которого можно безбоязненно осуществлять операции с денежными средствами. Нужно опасаться пользоваться банкоматами со внешними нарушениями или повреждениями, отметила эксперт.

Рыцарский проступок: как россиян обманывают с возвратом переводов
Решение поступить честно и перечислить «ошибочно отправленные» на карту деньги может обернуться крупными потерями

По словам Давидис, это устройство очень удобное, но в определенных ситуациях может вызывать опасения, так как речь идет о материальных ценностях. «Банкомат — устройство повышенного внимания», — подчеркнула специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Давидис уточнила, что современный банкомат отличается от старых устройств довольно большим сенсорным экраном.

«Не надо пользоваться банкоматом со внешними нарушениями или повреждениями. Такое устройство может работать некорректно. В современном, хорошо выглядящем, чистом устройстве и проверка денег пройдет успешно, и меньше вероятность сбоев», — рассказала она.

При этом эксперт предупредила, что если экран темный и видны непонятные надписи, это должно насторожить клиента.

Ранее, 3 марта, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, что следует делать, когда банкомат выдает купюру «банка приколов».

При обнаружении имитационной купюры следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Так как все банкоматы оснащены камерой, которая зафиксирует факт выдачи денег, следует использовать запись в качестве вещественного доказательства, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021